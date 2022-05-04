Более 70 муниципальных и госуслуг перевели в электронную форму в Псковской области за год

74 государственные и муниципальные услуги перевели в электронную форму в Псковской области за 2021 год. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Так, по поручению правительства был реализован массовый перевод социально значимых услуг в электронную форму.
«Всего в этот перечень попали 78 услуг, 74 из них перевели (в электронный формат - ред.). В этом году планируем до конца доработать», - добавил Виталий Рахманов.