Общество

Более 70 муниципальных и госуслуг перевели в электронную форму в Псковской области за год

74 государственные и муниципальные услуги перевели в электронную форму в Псковской области за 2021 год. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Перевод государственных и муниципальных услуг - это одно из ключевых направлений работы моего управления. Прошлый год был показательным: на 1 января 2021 года у нас было 16 услуг в электронном виде, а 31 декабря - уже 74. Мы поработали ударными темпами благодаря платформе государственных сервисов», - рассказал гость студии.

Так, по поручению правительства был реализован массовый перевод социально значимых услуг в электронную форму.

«Всего в этот перечень попали 78 услуг, 74 из них перевели (в электронный формат - ред.). В этом году планируем до конца доработать», - добавил Виталий Рахманов.