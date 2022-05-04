Общество

Системы оповещения обновят в Псковской области до конца года

Автоматизированные системы центрального оповещения населения обновят в Псковской области до конца этого года. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Значимый инфраструктурный проект, который должен быть завершен до декабря этого года, - это реконструкция автоматизированных систем центрального оповещения населения, наши сирены. Их установили еще в 1984-1985 году. Благодаря поддержке руководства мы получили финансирование и цифровизируем эту историю», - отметил Виталий Рахманов.