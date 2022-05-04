Общество

Следователи помогли благоустроить братское захоронение в Псковском районе

В преддверии 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области возложили венок к братскому захоронению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Мероприятие прошло в деревне Ершово Псковского района, где находится мемориальный комплекс - братское захоронение воинов Великой Отечественной войны.

«В ходе церемонии почтили память героев, чей бессмертный подвиг стал символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине. В преддверии данного мероприятия следователи оказали помощь в благоустройстве мемориала», - отметили в следственном управлении.