Общество

Правозащитники проверили соблюдение прав осужденных в себежской колонии

Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Эдуард Малин и заместитель председателя ОНК Андрей Холмов посетили исправительную колонию №6, расположенную в поселке Сосновый Бор Себежского района. В ходе своего визита они проверили соблюдение прав и законных интересов осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Членов ОНК сопровождали помощник начальника УФСИН России по Псковской области по соблюдению прав человека в УИС Вячеслав Иванов и временно исполняющий обязанности начальника ИК-6 Сергей Орлов.

Правозащитники совершили обход основных административно-хозяйственных объектов исправительного учреждения. Также они посетили запираемые помещения, побывали в медицинской части и общежитиях отрядов. На каждом объекте они вели беседы с осужденными по вопросам, касающимся оказываемой медицинской помощи и условий содержания в ИК.

По итогам посещения члены ОНК вынесли заключение, согласно которому фактов нарушения прав осужденных не выявлено.