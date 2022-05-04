Общество

Шестеро из десяти псковичей планируют смотреть трансляцию парада Победы - опрос

Трансляцию парада Победы в этом году собирается смотреть больше псковичей, чем в прошлом. Интерес к мероприятию чаще проявляет старшее поколение, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, смотреть трансляцию парада Победы 9 мая в этом году собираются шестеро из десяти псковичей (60%). «Сейчас особенно важно помнить о подвиге наших дедов», - прокомментировали респонденты. У 32% опрошенных иные планы: участие в праздничных мероприятиях в своем населенном пункте, посещение храма или могил ветеранов, поездка с семьей.

Чем старше опрошенные, тем чаще они смотрят трансляцию: если среди псковичей до 34 лет утро 9 мая проводят перед телевизором 45%, то среди респондентов старше 45 — 68%. Женщины следят за парадом на Красной площади чаще мужчин (62% против 55% соответственно).