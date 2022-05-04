Общество

Псковичи начали поздравлять ветеранов с Днем Победы

В преддверии Дня Великой Победы депутат фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы Любовь Николаева навестила узника концлагеря в Германии, ветерана труда Клавдию Юхину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Она подарила ветерану набор к чаю и письма, которые написали школьники ветеранам, героям Великой Отечественной войны в благодарность за мирное небо над головой», - отметили в пресс-службе.

Любовь Николаева также откликнулась на просьбу Клавдии Юхиной помочь вымыть окна и навести порядок в квартире перед праздником. Ветеран поделилась с гостьей рассказами о военном времени, о том, как ребенком бежала в бомбоубежище под обстрелом фашистов, о нелегком времени после этих событий.

Жителя блокадного Ленинграда Нину Форгант с наступающим Днем Победы поздравила активист волонтерского центра «Единой России» Юлия Пожидаева. А заодно вручила женщине торт ко Дню Рождения и совместно с другими добровольцами помогла ей с уборкой в квартире.