Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ключевые темы, которые на этот раз обсудят Константин Калиниченко и Алина Чернова:
- «Фильтруй хрюканину, штрибан! Закуси свое жало!»: в социальных сетях формируется новый стиль общения, до боли знакомый по культовым персонажам из лихих 90-х.
- «Зато в Америке негров линчуют»: пропаганда устала рассказывать, как хорошо жить в России, и достала с пыльной антресоли советскую пластинку про загнивающий Запад.
- «Скоро вашему доллару — кирдык»: на фоне укрепления курса рубля в соцсетях развернулись баталии валютно-диванных экспертов.
Трансляция завершена.
Средняя зарплата жителей Псковской области - 34 тысячи рублей. А сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать себя счастливыми?