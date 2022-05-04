Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ключевые темы, которые на этот раз обсудят Константин Калиниченко и Алина Чернова:

«Фильтруй хрюканину, штрибан! Закуси свое жало!»: в социальных сетях формируется новый стиль общения, до боли знакомый по культовым персонажам из лихих 90-х.

«Зато в Америке негров линчуют»: пропаганда устала рассказывать, как хорошо жить в России, и достала с пыльной антресоли советскую пластинку про загнивающий Запад.

«Скоро вашему доллару — кирдык»: на фоне укрепления курса рубля в соцсетях развернулись баталии валютно-диванных экспертов.

Трансляция завершена.