Общество

Фейерверк на День Победы в Пскове будет масштабнее новогоднего — Борис Елкин

Фейерверк на День Победы в Пскове будет более масштабным, чем тот, который запускали на Новый год. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

«Насколько он будет красочным, думаю, оценят горожане и гости Пскова, но планируется сделать его более масштабным, чем последний, который был на Новый год. Фейерверк будет более масштабным, более ярким. Надеюсь, что всем он понравится», - сказал сити-менеджер.

Напомним, праздничный салют прогремит над Зеленым театром в 22:30.