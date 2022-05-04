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Общество

Рождаемость в Псковской области уменьшилась почти на 16%

06.05.2022 13:23|ПсковКомментариев: 2

1061 человек родился в Псковской области с января по март 2022 года. Общий коэффициент рождаемости уменьшился на 15,7% и составил 7 человек на каждую тысячу населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

Фото: архив ПЛН

По оперативным данным, умерло 3255 человек. Общий коэффициент смертности по области уменьшился на 3,6% и составил 21,6 умерших на каждую тысячу населения, отметили статистики.

В целом по области число умерших в 3,1 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 2,9, на селе – в 3,6 раза (в январе-марте 2021 года соответственно – в 2,7; 2,4; 3,5 раза).

Теги: #Псковстат #демография #население
Источник: Псковская Лента Новостей
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