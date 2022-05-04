Общество

Борис Елкин пояснил, почему парки Запсковья не участвуют в конкурсе на благоустройство

Территории Запсковья в этом году не участвуют в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», поскольку в предыдущие года большое количество местных пространств уже попали в программу. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава администрации города Борис Елкин.

«Территории не охватывают весь город, они охватывают отдельные микрорайоны. Жители волновались, почему в голосовании нет территории с Запсковья, но я уже не раз об этом говорил: на Запсковье у нас очень большое количество общественных пространств, которые уже были или будут сделаны по этой программе. <...> Поэтому если люди говорят, что Запсковье обделили, это не так, в предыдущие года было уделено много внимания Запсковью, но у нас есть и другие микрорайоны, где требуется благоустройство», - сказал Борис Елкин.

Он напомнил, что в программу попали сквер Пограничников, парк на Сиреневом бульваре, парк у реки Милевка, парк Гагарина. По словам Бориса Елкина, в этом году приоритет был отдан пространствам с обустройством детских площадок.