Общество

Музей говорящих экспонатов открылся в Пскове 8 мая

Музей говорящих экспонатов будет работать в Детском парке в Пскове сегодня, 8 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев.

«В Городском культурном центре есть такая экспозиция. В этом году мы решили вынести ее из стен центра и разместить на улице. Предполагается, что будет установлен шатер. Дети по графику смогут посетить это небольшое представление, рассказывающее об истории нашего города во времена Великой Отечественной войны», - рассказал Дмитрий Яковлев.

Познакомиться с историческими фактами времен Великой Отечественной войны, с жизнью людей в суровое время можно на территории Детского парка с 11.00 до 18.00.

Организатором мероприятия выступил Городской культурный центр Пскова.