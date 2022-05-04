Еще 40 жителей Псковской области заразились COVID-19

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 109 784 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.
За сутки избавиться от болезни в Псковской области удалось 80 пациентам, за все время – 107 468. Умерли от коронавируса в регионе 1 830 человек (+3).
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 34659/10
- Великие Луки – 16809/5
- Бежаницкий район – 1446/0
- Великолукский район – 2639/1
- Гдовский район – 1966/0
- Дедовичский район – 2839/5
- Дновский район – 882/0
- Красногородский район – 1000/0
- Куньинский район – 977/1
- Локнянский район – 1059/1
- Невельский район – 4997/1
- Новоржевский район – 1158/0
- Новосокольнический район – 3132/0
- Опочецкий район – 3364/4
- Островский район – 5238/0
- Палкинский район – 1072/2
- Печорский район – 2497/0
- Плюсский район – 1722/0
- Порховский район – 3899/0
- Псковский район – 8781/0
- Пустошкинский район – 1351/1
- Пушкиногорский район – 1466/3
- Пыталовский район – 1458/0
- Себежский район – 2763/4
- Стругокрасненский район – 1849/2
- Усвятский район – 715/0
Средняя зарплата жителей Псковской области - 34 тысячи рублей. А сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать себя счастливыми?