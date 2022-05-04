Общество

Еще 40 жителей Псковской области заразились COVID-19

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 109 784 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.

За сутки избавиться от болезни в Псковской области удалось 80 пациентам, за все время – 107 468. Умерли от коронавируса в регионе 1 830 человек (+3).

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: