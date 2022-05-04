Общество

Екатерина Родина: Люди соскучились по очным мероприятиям патриотического характера

Люди соскучились по очным мероприятиям патриотического характера. Такое мнение на брифинге о проведении акции «Бессмертный полк» в Псковской области в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 6 мая, выразила председатель регионального штаба областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

«Сколько в этом году будет участников, будет видно только в момент прохождения колонны, поскольку предварительной регистрации нет. Но мы ожидаем, что в этом году будет больше людей, потому что все соскучились по очным мероприятиям патриотического характера», - сказала Екатерина Родина.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове состоится 9 мая в 11:00. В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»).