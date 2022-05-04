Общество

«Огонь памяти» зажгут в Невеле в преддверии Дня Победы

Торжественное зажжение «Огня памяти» состоится в городе Невеле 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель директора по воспитательной работе школы №5 имени В. В. Смирнова Наталья Кругликова.

«Педагоги и учащиеся нашей школы по традиции организуют эту акцию. В этом году ученица 11 класса зажжет факел на братском захоронении на улице Маншук Маметовой», – рассказала организатор. Она также отметила, что акция очень важна для жителей города. «Мы зажигаем огонь, который символизирует дань памяти павшим в бою землякам», – добавила Наталья Кругликова.

На мероприятии ожидается присутствие представителей администрации района, военного комиссариата, Совета ветеранов, школьников и жителей города.