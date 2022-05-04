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Общество

Анатолий Копосов об угрозе распространения нацистских идей в мире

06.05.2022 18:45|Псков

Считанные дни остаются до Дня Победы. В преддверии праздника 9 мая помощник председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов, также известный по деятельности на посту руководителя общественной организации «Дети войны», ответил на вопросы пресс-службы регионального парламента. Предлагаем вашему вниманию данное интервью.

 

– Анатолий Петрович, в новостях, сводках, оценках событий на Украине мы все чаще слышим слово «фашизм». Вы относитесь к поколению детей войны, рассказы близких людей, переживших оккупацию, стали частью вашего детства. Вы руководили организацией «Дети войны», и тоже, наверняка, не раз делились воспоминаниями о той поре с теперь уже старшим поколением. Действительно ли есть сходство фашизма тогда и сейчас?

– У фашизма одно лицо – где бы и когда бы он ни был. Первые дни и месяцы моей жизни пришлись на военное время. Отец был машинистом паровоза, работал в прифронтовой полосе, железнодорожники тогда считались военнообязанными, у отца даже были награды за боевые заслуги. Мы жили в теплушке, которая передвигалась вслед за линией фронта, поэтому мне приходилось бывать под бомбежками. Однажды мать отлучилась, я остался в люльке, и она все пыталась бежать ко мне, а ее останавливали: «Не беги, Аннушка, побъёшься! Жалко малыша, но успеешь еще нарожать». Что она и сделала потом – нас было четыре брата.

Я родился 29 января 1944 года, в этот день как раз освободили родину моего отца – Новосокольники. Уже в апреле мы переехали в те места, там было спокойнее, но времена были трудные, голодные. Главное – было выжить. Ели щавель, корни, болотные растения, раков ловили, рыб – все время старались что-то найти и съесть. Поэтому я очень хорошо представляю, как люди на Украине прячутся от обстрелов в подвалах, живут в лишениях.

– История перекликается, все похоже?

– Очень похоже. На пленуме областного Совета ветеранов я еще раз озвучил предложение, чтобы администрация области, прокуратура, следственный комитет, архив активнее работали по определению Псковской области, как территории геноцида в годы Великой Отечественной войны. В Хатыни сожгли 186 человек, а в Красухе – 283, в том числе сколько детей! Сожгли больше трехсот деревень. Эстонцы сейчас об этом не вспоминают, хотя действовали с фашистами заодно.

Мы чтим память эстонского стрелкового корпуса 3-й ударной армии, участвовавшего при освобождении Великих Лук, и сейчас бережем памятник, поставленный эстонцами – знаем, каков был их вклад в Победу. А они в ответ допускают осквернение наших святынь, считают нас не освободителями, а оккупантами. По сути, к власти там пришли потомки фашистов.

Похожая ситуация и на Украине. Вы видели их учебники истории? С яслей, с детского сада, начинается пропаганда против России.

А у нас что было в 90-е годы? Наши внуки выросли по учебникам Сороса. Где там Великая Отечественная война? Сталинградская битва – 15 строк, из которых половина о мучениях немцев от морозов и голода. Ну что это такое? На наших глазах фактически уравняли образы Гитлера и Сталина – теперь это два диктатора, которые воевали. Да если б не Сталин, тогда б и Советского Союза не было бы. Это ведь он сумел мобилизовать всех и вся. Взять, например, хлебные обозы. Кто их организовал? Неужели ж сами люди? Нет, партия – потому что всегда должна быть сила, которая возьмет на себя организацию. А партизанское движение? Конечно, появлялись отряды просто «для себя», в отдельных местах. И отношение к ним было разное, иногда это были группировки асоциальных элементов. Другое дело организованное партизанское движение, где даже в болотах шла учеба, школы работали.

– В те годы не было современных возможностей передачи информации. Сейчас, напротив, источников и способов более чем достаточно. Как разбираетесь, как определяете, кому верить?

– Для меня это не вопрос веры. Я знаю не понаслышке, и воспитан с детства на утверждении: капиталистам верить нельзя. Вспомните шаржи из «Огонька» и «Крокодила» – они и сейчас соответствуют времени. И когда говорят про 1961 год, я хорошо помню международную ситуацию – я тогда уже учился на третьем курсе техникума. Мы на парады с винтовками ходили, стрельбе учились в тире. Время было тревожное, и обороноспособности страны уделялось большое внимание. Как говорит Золотцев в «Сонете»: «грозой пропахла наша тишина». Эти строчки были написаны позже – к 40-летию Победы. А к 1961-му году прошло всего 16 лет. Сколько тогда еще было живо ветеранов, сколько искалеченных людей на костылях, без ноги, без руки – мы видели их страдания. А вы спрашиваете, кому верить. Это надо с рождения понимать. Я знаю, что эту заразу надо выкорчевать. Когда мне 24 февраля позвонили журналисты одного местного СМИ и спросили, как я отношусь к событиям, ответил: да надо было давно это сделать, не дожидаясь, пока они там окрепнут и распространят свою идеологию. Целое поколение выросло! 20 лет воспитывали нацистов!

В итоге что мы видим? Людей запугивают, отстреливают. Это ж средневековые издевательства – привязать к столбам, к деревьям, взрослых «воспитывать». А 2014 год вспомните, когда прыгали и кричали. И это не только на Украине. И французы, и испанцы, и португальцы, и датчане, и шведы – у всех были фашистские организации. Королева принимала фашистов. Они же все воевали против нас – вся Европа.

Помню, в 90-е годы, когда работал заместителем главы администрации области, европейские общественные организации собирали данные по экономическому состоянию области – что нужно якобы для оказания помощи. Что производим, что думаем строить новое, какие дороги хотим развить, где железные дороги, где узлы. Я как получил это, думаю: не надо держать иностранных агентов – все без разведчиков можно узнать! Сказал: туристические данные есть по нашей области – дайте. И подписал, и отправил в ассоциацию. А потом на конференции в Петербурге, помню, представители других областей задавались вопросом: всё сдали, все отправили, когда же начнутся работы? Я не вытерпел, поднял руку, вышел на трибуну. Говорю: вы что, ребята, всерьёз думаете, что нам кто-то что-то будет делать? Они получили нужные данные, но ничего не будет, пока мы сами не сделаем. Так и вышло. Где эти передовые предприятия, где технологии?

У меня нет сомнений, специальная военная операция была предопределена. У России еще в декабре были четкие послания, условия Западу. Неужели были сомнения в том, что на Украине есть фашисты? Конечно, все знали, но никого, кроме нас, это не беспокоило.

Источник: пресс-служба Псковского областного Собрания

Теги: #псковское областное собрание #Украина #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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