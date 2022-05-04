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Общество

Полковник внутренней службы Евгений Гусаров: Оперативники ежедневно ходят по острию ножа

07.05.2022 16:00|ПсковКомментариев: 0

На их плечах — безопасность в исправительных учреждениях системы уголовного правосудия. Они отвечают за жизнь и здоровье сотрудников и осужденных, пресекают бунты, раскрывают преступления и находят сбежавших. Они отлично ориентируются в большом потоке документов и умеют ладить с людьми, безупречно знают законы и, самое главное, профессионально хранят тайны. Работа у этих ребят интересная, хоть кино снимай!

Завтра, 8 мая, оперативная служба уголовно-исполнительной системы отмечает свой профессиональный праздник. Об итогах работы, сложной и ответственной деятельности сотрудников оперативных подразделений мы поговорили с начальником оперативного отдела УФСИН России по Псковской области полковником внутренней службы Евгением Гусаровым.

И опасна, и трудна

- Евгений Анатольевич, какие задачи выполняет оперативная служба УИС?

- Если сказать простыми словами, то оперативники буквально ходят по острию ножа. Каждый день мы общаемся с мошенниками, убийцами и насильниками, должны быть предельно осторожными, оставаясь при этом людьми. Среди осужденных встречаются и те, кто раскаивается в содеянном, и те, кто готов на новые преступления даже в стенах исправительного учреждения. Наша задача — выявить злоумышленников и «переиграть» их. В колониях оперативники занимаются практически той же работой, что и их коллеги «на воле», только действуют на опережение. Если полицейские раскрывают преступления по оставленным следам, то сотрудники уголовно-исполнительной системы буквально читают мысли подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Мы наблюдаем за всеми, но особый интерес представляют лица, отбывающие повторное наказание, люди с криминальным прошлым. Осужденный постоянно находится в окружении опасных соседей. Они давят друг на друга и, пытаясь казаться сильнее, хвастаются количеством и тяжестью совершенных преступлений. Для поднятия «статуса», преступного авторитета совершают новые правонарушения.

Оперативники останавливают вербовку новых адептов радикального ислама, находят наркотики и каналы их передачи, расследуют кражи и разбойные нападения. Это свидетельствует о многопрофильности оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы и о том, что мы не ограничены «периметром» исправительных учреждений.

- Вы упомянули про терроризм и экстремизм. Неужели даже в закрытых учреждениях кто-то пытается продвигать запрещенные идеи?

- К сожалению, да. В этом году уже, например, возбуждено 3 уголовных дела в отношении осужденных за преступления экстремистского характера и 1 уголовное дело террористической направленности. Хочу отметить, что данные уголовные дела являлись крайней мерой профилактической работы в отношении осужденных.

- В чем заключается специфика работы оперативного сотрудника УИС?

- Специфика работы оперативных подразделений вытекает из тех задач, которые поставлены перед нами государством. Ненормированный рабочий день, высокая нагрузка, риск, общение с различными категориями осужденных и тому подобное - это, в принципе, отличительные особенности деятельности всех сотрудников уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов в целом.

Что касается именно нашей работы, то это, в первую очередь, колоссальная ответственность за принятые решения. Закон наделил оперативные подразделения, с одной стороны, широким кругом полномочий, с другой - поставил их в жесткие рамки с четко прописанными обязанностями. Это проявляется в правомочности оперативников проводить мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан.

Вчера, сегодня, завтра

- Как оперативные подразделения УИС взаимодействуют с правоохранительными органами региона?

- В целом по итогам 2021 года оперативными подразделениями исправительных учреждений УИС Псковской области оказано содействие правоохранительным органам в раскрытии 314 преступлений.

Стоит отметить такое важное направление, как противодействие терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков. Представьте: если человек пять–шесть раз совершил кражу, то, скорее всего, этим не ограничился, вскроются дополнительные эпизоды его преступной деятельности. По сути, мы работаем в трех временных категориях сразу — учитываем прошлое, настоящее и будущее. Выявляем ранее совершенные преступления, предотвращаем запланированные и можем предугадать будущие, что совершит человек после того, как выйдет за территорию исправительной колонии.

В связи с этим возрастает актуальность оперативно-розыскной деятельности, направленной на повышение эффективности скоординированных антитеррористических мер правоохранительных органов.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий по информации оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы области в 2021 году было изъято 1759,425 наркотических средств и психотропных веществ. По инициативе оперативных подразделений УФСИН России по Псковской области следственными органами возбуждено 90 уголовных дел, содержащих признаки преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

- Розыском вы тоже занимаетесь? Как можно найти  тех, кто уклоняется от отбывания наказания?

- Да, в составе оперативного отдела, действительно, есть группа розыска. Её сотрудники устанавливают местонахождение осужденных, которые должны были самостоятельно прибыть к месту исполнения наказания, но не захотели этого сделать. Способы? Это, конечно секретная информация, но кое-что скажу. Мы, например, можем разговорить человека под предлогом знакомства в соцсетях, создать легенду, специальные профили, но подробности – это уже табу.

За 2021 год оперуполномоченные розыска совместно с коллегами из других ведомств установили местонахождение 143 граждан. Каждый из них находился в федеральном розыске. Это очень важное и опасное направление. Бывает, приходим, а там агрессивные, нетрезвые, неадекватные… В общем, ко всему должны быть готовы.

- Как осуществляется подготовка кадров для оперативной службы?

- Сегодня в уголовно-исполнительной системе вопрос подготовки и повышения квалификации оперативных сотрудников решается на профессиональной основе.

В ряде ведомственных образовательных организаций предусмотрена специализация «Оперативно-розыскная деятельность в УИС». Молодежь имеет возможность получить высшее образование на бюджетной основе, получив целевое направление от нашего ведомства, в том числе в Псковский филиал Академии ФСИН России, в недавно открытый Университет ФСИН России, в Академию ФСИН России, Владимирский юридический институт и в некоторые другие. Пользуясь случаем, приглашаю выпускников школ попробовать свои силы в качестве абитуриентов образовательных организаций ФСИН.

Больше, чем профессия

- Какими качествами должен обладать оперативный сотрудник?

- Помимо общечеловеческих, нравственных качеств - вежливости, бескорыстия, терпимости, тактичности, верности, честности и других, оперативный сотрудник должен обладать так называемыми профессиональными качествами. Это, прежде всего, умение разбираться в людях и умение общаться с ними, умение отличать факты от выдумок и слухов. Во-вторых, способность правильно действовать в зависимости от складывающихся обстоятельств, способность анализировать и принимать взвешенные решения, максимально нацеленные на результат.

К профессиональным качествам оперативного работника можно отнести еще способность прогнозировать и моделировать ситуацию, просчитывать «ходы» преступника.

- Работа оперативника тяжелая и опасная — значит, в ней в основном задействованы мужчины. Тем не менее: есть ли женщины в профессии?

- В основном, конечно, мужчины. Но есть и исключения. В оперативных подразделениях наших колоний представительницы прекрасного пола занимают должности цензоров. В их ежедневные обязанности входит изучение всей входящей и исходящей корреспонденции. Это тоже очень важное направление нашей деятельности. Только представьте, сколько трагических судеб нужно пропускать через себя, через свои эмоции. Можно даже сказать - эмоционально проживать чужие жизни. Приходят письма, где сообщается о смерти родственника или о том, что супруга решила развестись со своим мужем. Такие письма мы отдаем в присутствии психологов и подготовленных сотрудников.

- Существуют ли какие-нибудь традиции, сложившиеся в работе оперативных подразделений?

- Руководство Федеральной службы исполнения наказаний в целом уделяет данному вопросу большое внимание. Сложившийся институт наставничества и в настоящее время не нашел себе замены. Вместе с тем характерным для нашей системы является существование династий сотрудников, в том числе и оперативных. Поэтому помимо знаний, полученных во время учебы, молодой сотрудник приобретает опыт предыдущих поколений.

- Что бы вы пожелали своим коллегам в день профессионального праздника?

- От имени руководства УФСИН России по Псковской области поздравляю весь личный состав оперативных подразделений и ветеранов оперативной службы! Выражаю благодарность за профессиональное выполнение своих обязанностей. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов!

Беседовала Светлана Жалнина

Источник: Псковская Лента Новостей
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