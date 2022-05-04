Общество

Праздничный вечер «Победа в сердцах поколений» прошел в Великих Луках

Традиционный праздничный вечер «Победа в сердцах поколений», посвященный Дню Победы, прошел в Великолукском драматическом театре. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«В зале самые почетные гости Ветераны Великой Отечественной войны! Наш долг - обеспечить вам, уважаемые ветераны, достойную жизнь, и мы сделаем для этого все, что от нас зависит. Спасибо вам за сегодняшний день и низкий поклон!» – обратился глава города.





Он также отметил, что в этот вечер подарок всем ветеранам в виде концертных номеров преподнесли творческие коллективы Великих Лук, среди которых были как хорошо известные, так и совсем еще юные исполнители.