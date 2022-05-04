Общество

Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Старейший гроссмейстер мира россиянин Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет, сообщается на официальном сайте Федерации шахмат России.

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Причина смерти шахматиста не уточняется. 8 февраля Авербаху исполнилось 100 лет, сообщает РИА Новости.

«7 мая на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира, выдающийся теоретик, писатель и журналист Юрий Львович Авербах. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. О времени и месте прощания с Юрием Львовичем мы сообщим дополнительно. До последних дней Авербах по-прежнему много работал, продолжал служить любимому искусству, которому посвятил всю жизнь», – говорится в сообщении.

Юрий Авербах становился чемпионом СССР по шахматам в 1954 году. В составе сборной СССР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы (в 1957 и 1965 годах). В 1953 году выступал в турнире претендентов. Он занимает 2445-е место в майском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В минувшую среду указом президента РФ Авербах был награжден орденом Почета.

Юрий Авербах в разные годы был членом исполкома и ЦК FIDE, председателем Шахматной федерации СССР, главным редактором газеты «Шахматная Москва», журнала «Шахматы в СССР», «Шахматного бюллетеня», заместителем главного редактора энциклопедического словаря «Шахматы», многолетним ведущим телепрограммы «Шахматная школа». Он является автором большого количества книг о шахматах.