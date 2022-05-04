Общество

Поезд помощи Донбассу гуманитарным грузом отправился из Пскова

Псковская область присоединилась к Всероссийской гуманитарной акции «Поезд помощи Донбассу» сегодня, 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Брендированный региональный вагон, заполненный продуктами и товарами первой необходимости, собранными предприятиями и жителями региона, отправился в ЛДНР с Псковского железнодорожного вокзала под песню «День Победы».

Всего для граждан Донбасса собрали 40 тонн гуманитарной помощи. Это продовольствие длительного хранения, одежда и предметы гигиены, а также пиломатериалы для восстановления разрушенной инфраструктуры городов и сел, говорится в сообщении.

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова выразила благодарность всем участникам и партнерам акции за сердечную и дружественную поддержку.

«Сегодняшний груз поможет восстановить народное хозяйство Донбасса, окажет поддержку тем семьям, которые больше всего в ней нуждаются», — отметила вице-губернатор.

Заместитель начальника Октябрьской железной дороги Роман Горин обратил внимание, что РЖД всегда являлась опорой Российской Федерации в самые сложные периоды времени. «Взаимопомощь и поддержка — в приоритете для железнодорожников», – добавил он.

В ходе торжественного мероприятия выступил руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Он сравнил вагон с гуманитарной помощью жителям Донбасса с продовольственным обозом для населения блокадного Ленинграда, который был отправлен из Псковской области 80 лет назад. Руководитель регионального ОНФ поблагодарил всех, кто не остался в стороне и принял участие в акции и оказывает иную помощь пострадавшим.

По пути следования в Москве псковский вагон примкнет к основному составу из более чем 60 вагонов. Затем поезд направится в Ростовскую область и далее в ЛДНР.

Первые партии гуманитарной помощи на Донбасс и пограничные территории РФ псковичи отправили еще в марте. Сначала для пострадавших людей было передано около 20 тонн вещей и продуктов. Затем еще около 35 тонн гуманитарной помощи собрали волонтеры областного штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и представители регионального отделения партии «Единая Россия», напомнили в администрации.

Акция «Поезд помощи» организована Общероссийским народным фронтом «За Россию» совместно РЖД.