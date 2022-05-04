Общество

Великолукских ветеранов лично навестили депутаты гордумы

Депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин, Сергей Макаров и Андрей Корнев поздравили ветеранов с приближающимся Днем Победы от имени главы города и партии «Единая Россия». Об этом они написали на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Кислицин / «ВКонтакте»

Дмитрий Кислицин навестил ветерана Великой Отечественной Войны Любовь Платову и вручил ей цветы и подарки к празднику.



«Любовь Дмитриевна родилась в Ивановской области. До войны работала в текстильном городке на комбинате бухгалтером. В бухгалтерии работало около 40 человек. Оттуда она ушла на войну связистом в Краснознаменный полк. Обучилась работе на аппарате Бодо. Изначально базировалась в Москве, а после освобождения Ленинграда была перенаправлена туда, чтобы связывать Ленинград и Москву. О победе Любовь Дмитриевна узнала, когда была на работе. До сих пор она с трепетом вспоминает этот момент», – сообщил депутат.



Сергей Макаров посетил великолучанку Марию Иванову, детство которой прошло в годы войны. Депутат вручил ей цветы, письмо и подарок.

Фото: Сергей Макаров / «ВКонтакте»

«Когда началась Великая Отечественная война, Марии Афанасьевне не было и трех лет. Мама пошла работать в госпиталь, а маленькая Маша всегда была при ней. Она вспоминает, что когда стала постарше, военные научили ее делать самокрутки - это стало еще одним из ее занятий. А потом маленькую пятилетнюю девочку Машу тяжело ранило в руку. Слава Богу руку удалось сохранить. Память о тех страшных годах Мария Афанасьевна пронесла шрамом на левой руке. Сама же она говорит, что мало что помнит, а мать не рассказывала ей всех подробностей, так как не любила говорить о войне», – рассказал Сергей Макаров.



Он отметил, что в преддверии празднования Дня Победы он смог навестить участника Великой Отечественной воыйны Ольгу Иванову.





«Ольга Алексеевна родилась в 1921 году на Донбассе. До войны успела вступить в комсомол, работала машинисткой - печатала документы для партии. Когда началась война, он эвакуировалась в Казахстан, оттуда пошла добровольцем на войну. После пятимесячного обучения была зачислена в радисты и отправилась на фронт. Тогда хрупкая молоденькая девушка, которой совсем недавно исполнилось двадцать лет, принимала участие в "Курской дуге", освобождала Беларусь, Польшу, дошла до Берлина и расписалась на Рейхстаге. Лично знает маршала Рокоссовского», – добавил он.

Фото: Андрей Корнев / «Вконтакте»

Депутат Андрей Корнев также передал поздравления и подарки ветеранам, подготовленные местным отделением партии.

«Для меня, как активиста волонтерского центра, стало огромной честью поздравить Екатерину Федоровну Петушенко и снова с ней пообщаться. Каждый год я навещаю ее и поражаюсь бодрости духа. Наши дорогие ветераны пережили страшные события Великой Отечественной войны, но так и не утратили энергичности и душевной доброты», – обратил внимание Андрей Корнев.