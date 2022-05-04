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Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ

Баня, массаж и холодные компрессы помогут снять перенапряжение после дачных работ, но, если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно насторожиться, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам врача, боль в мышцах при перенапряжении на даче может быть обусловлена выработкой молочной кислоты вследствие физиологических процессов, которые происходят в организме, если мышцы не тренированные. Именно поэтому нужно добавлять нагрузки постепенно. Также могут происходить микротравмы и растяжения.

«Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки – трое», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

По его словам, если боль не сходит постепенно на нет в течение одного-трех дней, то нужно насторожиться. «Вызвать опасение должны любые покраснения, отеки, сильная боль, затруднения при ходьбе. Тогда вообще не стоит ждать, а следует сразу проконсультироваться с врачом», - подчеркнул специалист.