Общество

Накануне 9 Мая депутат Госдумы возложил цветы к мемориалу в Куньинском районе

Накануне Дня Победы депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и его дочь Анастасия возложили цветы к мемориалу в память о воинах Великой Отечественной войны в деревне Камено Куньинского района. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

«Этот памятник по праву можно считать народным: его установили сами жители деревни. На мемориальной доске увековечены имена 32 уроженцев Камено, прошедших войну. Восемь из них погибли, остальные вернулись на свою малую Родину и восстанавливали народное хозяйство. Мемориал установлен в самом центре деревни. Именно здесь когда-то располагалось правление колхоза, откуда мужчины уходили на фронт, здесь же их встречали и поздравляли с Победой», - написал Александр Козловский.

Он отметил, что история небольшой деревни Камено – один из ярких примеров того, как за победу в Великой Отечественной войне сражались целыми семьями. «Семьями и восстанавливали села и города после тех страшных лет. Почет и уважение нашим славным героям-победителям!» - заключил депутат.