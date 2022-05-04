Общество

Островские ветераны получили подарки и услышали песни военных лет

С Днем Победы поздравили ветеранов в Островском районе накануне праздника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, по инициативе главы муниципалитета Дмитрия Быстрова и с учетом наработанного опыта в пандемийный период поздравления проводились мобильными группами, в состав которых входили представители органов местного самоуправления, депутаты, командование Островского гарнизона и военный оркестр.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Островского района

Дмитрий Быстров вместе с семьей приветствовал ветеранов, вручал им цветы и подарки, подготовленные районной администрацией и местным отделением партии «Единая Россия». Он благодарил ветеранов за храбрость, самоотверженность, высокое чувство долга и пример любви к своей Родине и народу, а также за то многое, что они сделали для восстановления страны и воспитания молодого поколения.

«Благодаря вам несколько поколений не только нашей страны, но и европейских государств, освобожденных советской армией от ига фашизма, живет под мирным небом, дышит, заводит семьи, работает, учится и отдыхает. Сегодня наши военнослужащие во время спецоперации вновь выполняют высокую миссию по искоренению ростков нацизма на территории Украины, освобождают братских народ Донбасса от бесчеловечного отношения, а часто и прямого истребления, - сказал он. - Мы не допустим возрождения нацизма!»

Каждому ветерану глава района пожелал бодрости, здоровья, благополучия и мирного неба. А военные музыканты исполнили для них марши и песни военных лет.

Кроме того, островичи возложили сегодня цветы к братскому захоронению недалеко от Дома офицеров в Острове-3, где покоятся 293 воина, погибших на территории Островского района в период 1941-1944 годов.