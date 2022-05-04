Общество

Акция «Я помню. Я горжусь. Служу России!» проходит в Пскове

МВД РФ дало старт ежегодной акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!». На ведомственных интернет-ресурсах полицейские из разных регионов страны рассказывают о своих родных - участниках Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Псковские полицейские подготовили выставку «Бессмертный полк» в стенах ведомства и поделились фотографиями своих близких, рассказав таким образом о тех, кто сумел победить в схватке с врагом в 1945 году.

«Для каждого полицейского акция "Я помню. Я горжусь. Служу России!" - это возможность выразить свою благодарность предкам и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Их отвага, честь, готовность к самопожертвованию будут служить вдохновляющим примером для всех, кто связал свою судьбу с Министерством внутренних дел», - говорится в сообщении.