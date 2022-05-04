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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о связи поколений и исторической правде

09.05.2022 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостем студии в этот день станет депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных Сил, гвардии полковник, в недавнем прошлом заместитель командира 76-й дивизии Олег Грицаев.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о значимости Дня Победы для россиян и жителей многих стран мира, о связи поколений и сохранении исторической правды, о патриотическом воспитании молодежи, а также о текущей геополитической ситуации на фоне спецоперации на Украине.

Трансляция завершена

Теги: #Собственной персоной
Источник: Псковская Лента Новостей
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