Общество

Фотографии с парада Победы 1972 года опубликовали псковские архивисты

Фотографии с парада Победы в Пскове, сделанные 9 мая 1972 года, опубликовали архивисты. Запись размещена в группе государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

«9 мая на улицах Пскова всегда было многолюдно. Люди разных поколений выходили как один, чтобы отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. В каждой семье есть свои герои, свои потери тех дней, потому псковичи особо чтят День Победы», - говорится в сообщении.

Автор снимков - Алексеев В. М.