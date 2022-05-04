Общество

Псковичка стала призером всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре детского туризма и экскурсий.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий

От Псковской области на церемонии присутствовали Диана Беляева и ее руководитель Марина Андреева. Диана Беляева - студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Она стала призером Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». На торжественной церемонии награждения присутствовали первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин, Герой России Алексей Романов и другие.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к скульптурной группе «Скорбь» и посетили экскурсионную программу Музея Победы «Подвиг народа». Координатором проведения регионального конкурса сочинений «Без срока давности» являлся Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий.