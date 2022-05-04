Памятник герою-партизанке Марии Натунич появился в Себежском районе

Открытие памятника герою-партизанке Марии Натунич состоялось в деревне Глубочица Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».
Фото: Наталья Степулева
В мероприятии участвовали представители администрации Себежского района, коллектив Себежской основной школы, а также местные жители. Вели мероприятие директор Себежской основной школы Виктория Русакова и учитель Евгений Творонович. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Себежского района Леонид Курсенков.
Честь открыть памятник предоставили представителю Себежского клуба полковников Ивану Скобелеву и ученице Себежской основной школы Екатерине Кичей.