Общество

Памятник герою-партизанке Марии Натунич появился в Себежском районе

Открытие памятника герою-партизанке Марии Натунич состоялось в деревне Глубочица Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото: Наталья Степулева

В мероприятии участвовали представители администрации Себежского района, коллектив Себежской основной школы, а также местные жители. Вели мероприятие директор Себежской основной школы Виктория Русакова и учитель Евгений Творонович. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Себежского района Леонид Курсенков.

Честь открыть памятник предоставили представителю Себежского клуба полковников Ивану Скобелеву и ученице Себежской основной школы Екатерине Кичей.