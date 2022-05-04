Общество

Председатель Псковского облсовпрофа получил благословение митрополита Феодора

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор принял и благословил председателя объединения псковских профсоюзов Игоря Иванова в главном храме Волгограда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Собор Александра Невского был восстановлен к 800-летию со дня рождения князя.

«Мы смогли помолиться за родных и близких, побывать на колокольне, где открывается прекрасный вид на аллею героев, на весь город. Мне видится, это удачная встреча, общение с Владыкой очень символично в день Великой Победы! Вера с нами! Бог с нами! Победа будет за нами! Берегите себя и своих близких!», – отметил Игорь Иванов.