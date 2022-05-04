Общество

В Новосокольническом районе перезахоронили останки 174 воинов по итогам «Вахты памяти»

В Новосокольническом районе прошли мероприятия международной акции «Вахта Памяти-2022». По ее итогам состоялась церемония перезахоронения останков 174 воинов, павших в боях за освобождение Родины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Одно из главных событий «Вахты памяти» — удалось установить имя солдата по найденной ранее медали «За отвагу». Им оказался Василий Иосифович Тесля, который был призван в августе 1941 года Харцызским РВК Сталинской области (сегодня это территория Донецкой Народной Республики).

Василий Тесля был связистом. Его мужество и отвага отмечены командиром 1148 стрелкового полка майором Небайкиным в феврале 1943 года. Он представил военнослужащего к награде: «…Несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника тов. Тесля исправил 36 порывов линии связи, чем обеспечивал беспрерывную связь командования с подразделениями».

В настоящее время ведется активная работа по поиску родственников военнослужащего.

«Благодарю всех, кто отдает свои силы, чтобы найти останки и увековечить имена погибших в годы Великой Отечественной войны!», — прокомментировал итоги «Вахты памяти» Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что международная акция «Вахта памяти — 2022» стартовала в Новосокольническом районе в конце апреля. В муниципалитет прибыли поисковики Псковской, Московской, Свердловской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края и других регионов России, а также Республики Беларусь.

Работы, в частности, велись на госпитальном захоронении около деревни Паколово, на которое указал один из местных жителей.