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Общество

Аренда генератора стала доступной в регионах

16.05.2022 09:35|ПсковКомментариев: 1

В результате того, что современные компрессоры и генераторы достаточно дорогостоящие, и покупка агрегата может ударить вам по карману, теперь можно взять в аренду необходимое оборудование без всяких проблем.

 

Компания «Градус предлагает для вас такую услугу, как аренда передвижного генератора по очень выгодной цене. Если вам интересна аренда на территории Санкт-Петербурга, вы можете уже сейчас заказать агрегат, на чьи плечи ложится ответственность за управление компрессором, настройка агрегата, выполнение дозаправки и прочие задачи, с которыми будет справляться именно специалист. Здесь вы можете оформить аренду сроком от 8-ми часов, либо же от 2-х часов, но вечернее время.

Дополнительная комплектация

В соответствии с уровнем  деятельности, теперь клиент может дополнительно выбрать:         

  • бетоноломы;         
  • шланги;        
  • отбойные молотки.

Преимущественной чертой служит то, что многие компрессоры позволяют одновременно подключать от 2-х до 12-ти молотков для более эффективной работы.  

Стоит обратить внимание на то, что наша гибкая система скидок позволяет клиентам экономить. Так, например, стоимость аренды компрессора без оператора на сутки вам доступна от 2000 рублей, а при необходимости можно оформить аренду компрессора Градус, и  только у нас вы можете рассчитывать на сумму от 830 рублей.

Если вас интересует возможность продлить аренду, вы можете оформить заявку и выполнить дозаправку агрегата для дальнейшей эксплуатации. Стоимость аренды с оператором будет немного дороже, а с ценами мы рекомендуем ознакомиться в каталоге сайта, ведь цены разных агрегатов значительно отличаются между собой, в соответствии с основными характеристиками.  

Все зависит от того, какую конкретно модель агрегата вы выбираете. В любом случае цену вы сможете узнать предварительно, при консультации. В компании «Градус» можно получить:        

  • Высокое качество;        
  • Оперативность;        
  • Профессиональное обслуживание;      
  • Соотношение цены и качества;        
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту;        
  • Огромный ассортимент оборудования;       
  • Гибкая система скидок.  

Все эти пункты несомненно влияют на мнение клиентов о работе компании. Специалисты следят за своей репутацией и стараются угодить всем клиентам без разбора. Поэтому можете рассчитывать на то, что уровнем сотрудничества вы будете удовлетворены полностью. Вам останется только лишь оформить заявку на официальном сайте компании для связи с менеджером, с помощью которого вы оформите заказ. Поэтому переходите на сайт уже сейчас.

Источник: компания «Градус»

Источник: Псковская Лента Новостей
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