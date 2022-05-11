Общество

Получение документов об инвалидности упростят в России

Минтруд РФ подготовил правила информационного взаимодействия между больницами и бюро медико-социальной экспертизы, что упростит для россиян ее прохождение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтруд России подготовил и представил на общественное обсуждение проект приказа, утверждающий правила информационного взаимодействия между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). Документ разработан в связке с новым порядком оформления инвалидности, согласно которому граждане с инвалидностью смогут выбирать заочный или очный формат проведения МСЭ», - говорится в сообщении.

Согласно правилам, медицинские организации будут передавать направления на медико-социальную экспертизу в учреждения МСЭ, а результаты экспертиз и программы дообследования будут передаваться учреждениями МСЭ в медицинские организации в электронном виде.

В министерстве уточнили, что граждане будут получать уведомления с указанием актуального статуса процедуры при направлении на медико-социальную экспертизу или в процессе ее проведения, передает РИА Новости.

Информатизация бюро МСЭ и взаимодействия с поликлиниками упростит для граждан процедуру экспертизы, обеспечит прозрачность принятия решений при установлении инвалидности и разработке программы реабилитации, добавили в Минтруде.

C 1 июля 2022 года начнет действие новый порядок оформления инвалидности. У гражданина появится возможность выбора – проходить экспертизу заочно или лично. При выборе заочной формы решение будет вынесено на основании медицинских документов. Все данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации.

В министерстве отметили, что личное присутствие станет обязательным только в отдельных случаях - например, когда необходимо обследование с помощью специального оборудования. При этом можно будет выбрать дату и время прохождения процедуры.