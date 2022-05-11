Общество

Псковские семьи могут бесплатно получить консультации от специалистов

Псковские семьи могут бесплатно получить консультации психолога по вопросам воспитания детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре семьи.

В преддверии Международного дня семьи учреждение 16 мая проведет ряд мероприятий, направленных на развитие личности ребенка. Дети могут получить консультацию психолога, узнать уровень подготовки к первому классу, проконсультироваться со специалистом о профориентации и посетить тренинг «Виртуальные друзья. Малознакомые люди».

В свою очередь для взрослых учреждение подготовило социально-педагогическую диагностику «Мое родительство» и социально-правовую консультацию». Можно посетить и семейное творческое занятие.

Мероприятие состоится 16 мая. Участие в акции бесплатное. Необходима предварительная запись по телефону: 75-46-12.