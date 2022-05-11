Общество

Введенный из-за енота карантин по бешенству отменили в островской деревне

Карантин по бешенству отменили в деревне Рублево Островского района, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото: pixabay.com

«Карантин по бешенству отменили на территории эпизоотического очага в личном подворье в деревне Рублево Островского района, а также на прилегающей территории», - говорится в сообщении.

Напомним, карантин в этой деревне вводили из-за зараженного енота.

Смотрите также В Островском районе ввели карантин по бешенству из-за зараженного енота

Отмечается, что специалисты провели все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, вакцинировали животных, организовали дезинфекцию очага, подворовые обходы населения и разъяснительную работу об опасности бешенства.

Ранее сообщалось, что ограничительные мероприятия по бешенству отменили в двух районах Псковской области.