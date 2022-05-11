Введенный из-за енота карантин по бешенству отменили в островской деревне

Карантин по бешенству отменили в деревне Рублево Островского района, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
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Напомним, карантин в этой деревне вводили из-за зараженного енота.
Отмечается, что специалисты провели все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, вакцинировали животных, организовали дезинфекцию очага, подворовые обходы населения и разъяснительную работу об опасности бешенства.
Ранее сообщалось, что ограничительные мероприятия по бешенству отменили в двух районах Псковской области.