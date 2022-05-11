Общество

В Псковской области ищут пилота вертолета и готовы платить ему до 350 тысяч

В Псковской области ищут пилота вертолета и готовы платить ему зарплату до 350 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Успешному кандидату предстоит летать на вертолете Robinson R44 ll. Стоит отметить, что работодатель оплачивает проезд до места работы и обратно.

Среди требований компания указывает: высшее, среднее профессиональное (летное) образование, стаж работы не менее 3 лет, допуск к подбору посадочных площадок, а также умение правильно оценивать метеорологическую и аэронавигационную обстановку.

Пилот вертолета будет выполнять полет в соответствии с заданием и планом полета. В числе необходимых навыков: точность и внимательность к деталям.