Общество

В псковском детсаду «Семицветик» усилили меры безопасности после жалобы

В детском саду «Семицветик», расположенном в деревне Родина Псковского района, усилили меры безопасности. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«На территорию можно зайти спокойно любому постороннему человеку, калитка открывается без кодов и индивидуальных ключей», — отметила псковичка.

После ее обращения комитет по образованию Псковской области выехал в детский сад «Семицветик» с целью проверки. В настоящее время замечания устранили.

«Администрацией детского сада в целях усиления мер безопасности был изменен код доступа на домофонном оборудовании и проведены дополнительные работы по устранению свободного доступа к домофонной кнопке на калитке центрального входа», — сообщил Андрей Ермаков.