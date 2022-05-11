Общество

Псковичам предлагают работу в патрульно-постовой службе

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требования к кандидатам:

возраст до 35 лет;

образование не ниже среднего общего;

состояние здоровья позволяет работать в органах внутренних дел.

Предпочтение отдается отслужившим в Вооруженных силах России.

Заработная плата сотрудника — от 24 тысяч рублей. Кроме того, прилагаются ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Есть возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32. Телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).