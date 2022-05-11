Общество

Умеренно теплое лето прогнозируют в европейской части России

До конца мая жителям европейской части России не стоит рассчитывать на летнюю погоду, температура будет оставаться существенно ниже климатической нормы, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Перелом в сторону устойчивого тепла начнет происходить в конце мая – на рубеже смены календарных сезонов, прогнозирует он. По словам синоптика, в июне не ожидается ни экстремального холода, ни экстремальной жары.

«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем. Температура вернется в свое климатическое русло после холодного мая, не будет ни экстремального холода, ни экстремальной жары. Июнь будет достаточно умеренным, теплым по температуре. Что касается осадков, на востоке Европейской России будет переувлажнение на 20-40 процентов, но основная зона все равно близка к норме (по количеству осадков – ред.)», – приводит слова эксперта радио Sputnik.

Июль и август будут теплее климатической нормы, продолжил синоптик. «Если смотрим дальше, июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5 – одного градуса, местами даже двух градусов, так что июль будет вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что, нас ждет умеренно теплое лето без экстремальных отклонений от многолетних значений», – заметил Евгений Тишковец.

Сильные грозы и ураганы всегда происходят летом, но спрогнозировать такие явления можно лишь в краткосрочной перспективе, добавил синоптик. «Экстремальные явления в летний сезон всегда случаются, от этого никуда не деться, но такие прогнозы разрабатываются в короткой перспективе – за сутки, двое. Лето всегда сопровождается экстремальными грозами, сильным ветром, градом, ураганами, вопрос – где и когда», – заключил Евгений Тишковец.