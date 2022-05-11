Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Празднование Дня Победы
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Господин Рейтингомер
Больше, чем друг картинки с выставки собак
«Псковэнергосбыт» ответил на топ-5 вопросов от дачников
подготовка к свадьбе
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Общество 11.05.2022 11:512 Эксперты подсчитали, когда псковичи начнут зарабатывать свыше 100 тысяч рублей 16.05.2022 07:390 Умеренно теплое лето прогнозируют в европейской части России 16.05.2022 07:001 ЦБ предложил ввести процедуру возврата переведенных мошенникам средств 15.05.2022 22:490 Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине 15.05.2022 20:446 Борис Елкин рекомендовал псковичам посетить монумент Александру Невскому в Самолве 15.05.2022 19:400 Псковичам рассказали, как обезопасить свои дачи от краж
 
 
 
Самое популярное 13.05.2022 08:580 Торговый павильон сгорел на улице Яна Фабрициуса в Пскове 15.05.2022 22:490 Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине 14.05.2022 09:180 Поезд въехал в легковой автомобиль в Пскове. ФОТО 13.05.2022 10:061 Руководство ПсковГУ отчиталось о доходах за прошлый год 13.05.2022 11:021 Циферблат фасадных часов со знаками зодиака установили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Умеренно теплое лето прогнозируют в европейской части России

16.05.2022 07:39|ПсковКомментариев: 0

До конца мая жителям европейской части России не стоит рассчитывать на летнюю погоду, температура будет оставаться существенно ниже климатической нормы, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Перелом в сторону устойчивого тепла начнет происходить в конце мая – на рубеже смены календарных сезонов, прогнозирует он. По словам синоптика, в июне не ожидается ни экстремального холода, ни экстремальной жары.

«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем. Температура вернется в свое климатическое русло после холодного мая, не будет ни экстремального холода, ни экстремальной жары. Июнь будет достаточно умеренным, теплым по температуре. Что касается осадков, на востоке Европейской России будет переувлажнение на 20-40 процентов, но основная зона все равно близка к норме (по количеству осадков – ред.)», – приводит слова эксперта радио Sputnik.

Июль и август будут теплее климатической нормы, продолжил синоптик. «Если смотрим дальше, июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5 – одного градуса, местами даже двух градусов, так что июль будет вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что, нас ждет умеренно теплое лето без экстремальных отклонений от многолетних значений», – заметил Евгений Тишковец.

Сильные грозы и ураганы всегда происходят летом, но спрогнозировать такие явления можно лишь в краткосрочной перспективе, добавил синоптик. «Экстремальные явления в летний сезон всегда случаются, от этого никуда не деться, но такие прогнозы разрабатываются в короткой перспективе – за сутки, двое. Лето всегда сопровождается экстремальными грозами, сильным ветром, градом, ураганами, вопрос – где и когда», – заключил Евгений Тишковец.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Устраивают ли вас темпы и качество ремонта дорог в Пскове?
В опросе приняло участие 350 человек
16.05.2022, 08:480 В Пскове завершается отопительный сезон 16.05.2022, 08:320 День биографов отмечают 16 мая 16.05.2022, 08:161 Эксперт объяснил, почему «борщевой набор» в РФ дорожает быстрее фруктов 16.05.2022, 08:000 Продажи круизов по России выросли на 80%
16.05.2022, 07:390 Умеренно теплое лето прогнозируют в европейской части России 16.05.2022, 07:180 Горячую воду отключат с 16 мая по ряду адресов в Пскове 16.05.2022, 07:001 ЦБ предложил ввести процедуру возврата переведенных мошенникам средств 15.05.2022, 22:490 Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине
15.05.2022, 22:400 Началась подготовка к реставрации гостиницы Псково-Печерского монастыря 15.05.2022, 22:210 Остатки нижней части колокольни в Снетогорском монастыре планируют музеефицировать 15.05.2022, 21:510 Александр Козловский поздравил Руслана Шамилова с победой на турнире OPEN FC 19 15.05.2022, 21:290 Президент Латвии поддержал решение о сносе памятника Освободителям Риги
15.05.2022, 21:090 Концерт органной и вокальной музыки «Французская молитва» пройдет в Печорах 17 мая 15.05.2022, 20:446 Борис Елкин рекомендовал псковичам посетить монумент Александру Невскому в Самолве 15.05.2022, 20:220 Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ 15.05.2022, 20:030 Великолукский боец Руслан Шамилов одержал победу на турнире OPEN FC 19 в Самаре
15.05.2022, 19:400 Псковичам рассказали, как обезопасить свои дачи от краж 15.05.2022, 19:250 Прохладную и дождливую неделю обещают синоптики жителям Северо-Запада России 15.05.2022, 19:051 Более 40% педагогов убеждены, что блокировка соцсетей не повлияла на результаты образовательного процесса 15.05.2022, 18:410 Швеция приняла официальное решение вступить в НАТО
15.05.2022, 18:225 Псковичам предлагают работу в патрульно-постовой службе 15.05.2022, 18:000 Фотофакт: Церковь Николая Чудотворца в Ремде на фоне звездного неба 15.05.2022, 17:400 Псковские полицейские запретили въезд в РФ более 200 иностранцам в 2021 году 15.05.2022, 17:210 Останки неизвестного красноармейца и женщины нашли в гдовской деревне Корытно
15.05.2022, 17:000 Комплексное наблюдение условий жизни населения проводят в Псковской области 15.05.2022, 16:410 Масштабные учения с участием военнослужащих стран НАТО начнутся в Эстонии 16 мая 15.05.2022, 16:190 Почти 140 коллективных средств размещения функционировало в Псковской области в 2021 году 15.05.2022, 16:080 Псковские дзюдоисты заняли призовые места на межрегиональном турнире в Гатчине
15.05.2022, 15:430 В России выявили минимум заражений коронавирусом с апреля 2020 года 15.05.2022, 15:180 В облздраве опровергли сведения об отсутствии противоэпилептических препаратов в аптеках Пскова 15.05.2022, 15:001 Псковская полиция предупредила о штрафах за незаконное использование иностранной рабочей силы 15.05.2022, 14:411 Борьбу с борщевиком под Себежем завершат до 15 июня
15.05.2022, 14:160 До +15°C прогреется воздух в Псковской области 16 мая 15.05.2022, 14:000 Президент Финляндии заявил, что его страна подаст заявку на членство в НАТО 15.05.2022, 13:380 Латвия остановит железнодорожную перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты 15.05.2022, 13:204 В псковском детсаду «Семицветик» усилили меры безопасности после жалобы
15.05.2022, 13:002 Отели Краснодарского края и Крыма снизили цены до 30% 15.05.2022, 12:450 Почти миллион рублей направят на ремонт мемориала на месте гибели Александра Матросова 15.05.2022, 12:250 Артснаряд нашли вблизи палкинской деревни 15.05.2022, 12:070 Более 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
15.05.2022, 12:000 Чем опасны экстремистские проявления в молодежной среде, рассказали псковские полицейские 15.05.2022, 11:520 Двухэтажный дом горел в Печорах 15.05.2022, 11:400 Белоруссия продлила безвизовый въезд для жителей Литвы и Латвии до конца 2022 года 15.05.2022, 11:191 В России возросло число краж в магазинах
15.05.2022, 11:004 Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям 15.05.2022, 10:400 Проблемные участки фресок отреставрируют в главном соборе Снетогорского монастыря 15.05.2022, 10:190 В Псковской области ищут пилота вертолета и готовы платить ему до 350 тысяч 15.05.2022, 10:000 В России временно ввели лицензирование экспорта свинца и его лома
15.05.2022, 09:410 Очевидец сфотографировал медведя вблизи Пустошки 15.05.2022, 09:400 «Пушкиниану» с «вселенским подходом» экспонируют в Тригорском 15.05.2022, 09:190 Отделение детской стоматологии отремонтировали в Пскове 15.05.2022, 09:155 Согласованы новые границы для строительства федерального молодежного лагеря в Печорах
15.05.2022, 09:000 Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения» 14.05.2022, 23:311 Сайт «Авито» стал временно недоступным 14.05.2022, 22:160 На площади Александра Матросова в Великих Луках высадят ели 14.05.2022, 22:000 Отборочные игры футбольного турнира «Маленькие сердца 2022» прошли в Опочке
14.05.2022, 21:480 Автомобиль «Киа» опрокинулся в Псковском районе, пострадала водитель 14.05.2022, 21:404 Вакансии с ежедневными выплатами зарплаты предлагают псковичам 14.05.2022, 21:200 Почти 30 псковских СОНКО претендуют на гранты более чем на 300 тысяч рублей 14.05.2022, 21:140 Прощание с преподавателем ПсковГУ Ниной Королевой состоится 17 мая
14.05.2022, 21:000 В псковской школе провели соревнования по воркауту 14.05.2022, 20:540 Нуждающегося в медпомощи россиянина ищут в Псковской области 14.05.2022, 20:420 Правительство РФ одобрило выделение средств на компенсацию выпадающих доходов 14.05.2022, 20:250 Дети подготовили концепции смен для нового молодежного лагеря в Псковской области
14.05.2022, 20:070 Директор себежского нацпарка заплатит штраф за нарушение порядка изменения госконтрактов 14.05.2022, 19:470 Виртуальный тур по городу для людей с инвалидностью создали в Пскове 14.05.2022, 19:280 В себежской деревне открылась площадка с тремя интерактивными музеями 14.05.2022, 19:060 Сергея Грахова оштрафовали по постановлению природоохранного прокурора
14.05.2022, 18:480 Ксению Собчак начали проверять на предмет иностранного финансирования 14.05.2022, 18:290 На субботник «Псковавтодора» вышли более 100 человек 14.05.2022, 18:100 Кадастровая палата по Псковской области сообщила об открытых вакансиях 14.05.2022, 17:510 Псковичи завоевали девять медалей на турнире по самбо в Тверской области
14.05.2022, 17:310 До 18 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 мая 14.05.2022, 17:120 В Риге допустили передачу памятника освободителям города в Россию 14.05.2022, 16:533 На туристическом портале региона появился раздел «Гуляем по Запсковью» 14.05.2022, 16:332 Фотофакт: Необычный автобус в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru