Общество

Собирать иконы и оружие призывали псковичей более 100 лет назад

Подотдел по учету, регистрации и охране памятников искусства и старины Псковской губернии в 1919 году распространил воззвание к населению. В документе призывали собирать и сохранять наследие предков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве Псковской области.

Видео: государственный архив Псковской области

Речь шла о старинной мебели, иконах и картинах, фарфоре и одежде, старинном оружии, археологических находках, рукописях.

«Вот, мол, иностранцы все это готовы увезти из России, выставить в своих музеях и библиотеках. Негоже. Пусть это останется нашим потомкам: пусть же иноземцы любуются нашей стариной и изучают ее, но мы не должны допускать, чтобы наши исторические памятники переходили в чужие руки», - говорилось в документе.