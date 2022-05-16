Общество

Псковская область вошла в топ-10 по числу финалистов конкурса «Моя страна – моя Россия»

Более 580 участников всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия» - одного из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» - успешно прошли заочную экспертную оценку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Псковская область вошла в десятку лидеров по числу финалистов в этом году - 15 жителей региона стали участниками очного этапа конкурса.

Им предстоит очная защита своих проектных инициатив. Участниками очного этапа от области стали три конкурсанта второй возрастной категории (от 18 до 35 лет) и четыре финалиста первой возрастной категории до 17 лет. Сразу восемь юных жителей области признали лучшими в специальной номинации для детей до 13 лет «Детские народные сказки».

Проекты жителей региона представили в номинациях:

«Моя гордость. Моя малая родина», реализуемой при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и Российского государственного гуманитарного университета;

«Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», проходящей при поддержке Российской академии образования;

«Экология моей страны», реализуемой при поддержке компании «Большая Тройка», и ряде других тематических направлений конкурса.

Полный список финалистов представлен на сайте проекта. В рамках мероприятия организаторы, эксперты и партнеры 19-го всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» подвели итоги заочной экспертизы заявок и дали старт финальному этапу проекта.

Четвертый год конкурс проводится в качестве проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Число участников Всероссийского конкурса „Моя страна — моя Россия“ растет с каждым годом. Особенно ценно, что проект равно популярен во всех уголках нашей страны и даже за ее пределами. В нынешнем сезоне свои инициативы по социально-экономическому развитию российских городов и сел представили 93 226 человек из всех регионов страны и ряда иностранных государств. По итогам заочного этапа в число финалистов вошли представители 75 регионов России, а также Донецкой Народной Республики и Республики Казахстан. Впереди их ждет ответственный этап очных защит и, в первую очередь, хочется пожелать конкурсантам не воспринимать его как соревнование, а взять максимум от возможности перенять опыт у своих коллег, обрести новые знакомства и поделиться своими знаниями с такими же активными и инициативными молодыми людьми со всей страны», - отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

В этом году, объявленном президентом РФ Годом культурного наследия народов России, данная тематика стала основной для конкурса и нашла отражение в целом ряде профильных номинаций проекта. В их числе:

«Культурное наследие моей страны», реализуемая при поддержке Российского исторического общества и МГПУ имени М. Е. Евсевьева;

«Мое ремесло», специальная номинация для детей до 13 лет «Детские народные сказки»;

«Моя гостеприимная Россия», реализуемая совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства;

«Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов», проходящая при поддержке партнера конкурса — компании Tele2;

«Моя гордость. Моя малая родина», реализуемая при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского государственного гуманитарного университета.

«Только что завершился заочный этап экспертизы — из 93 226 участников конкурса определены 585 авторов лучших проектов. В их числе — 175 финалистов в возрасте от 14 до 17 лет, 122 победителя нашей специальной номинации для детей до 13 лет "Детские народные сказки" и 288 финалистов в возрасте от 18 лет, очная защита проектов которым предстоит уже в ближайшее время — с 16 по 20 мая. Еще одно значительное изменение ждет в части награждения победителей. Оно пройдет уже в июне на площадке Петербургского международного экономического форума — мы вновь возвращаемся в очный формат подведения итогов конкурса. На форум будут приглашены все финалисты старшей возрастной группы. Имена победителей и распределение призовых мест будут озвучены уже в Санкт-Петербурге — главная интрига сезона будет впервые сохранена до самой торжественной церемонии», - рассказала научный руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова.

Всего свои проекты участники сезона текущего года могли представить в 17 тематических номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских регионов. Треть номинаций нынешнего сезона были представлены в конкурсе впервые. Например, номинация «Моя страна. Моя добрая Россия», направленная на поддержку проектов в сфере инклюзии, а также «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», реализуемая при поддержке ОАО «Российские железные дороги» и направленная на формирование инициатив по развитию железнодорожного транспорта.

Помимо новых номинаций, в конкурсе сохранились и традиционные направления, ежегодно пользующиеся особой популярностью среди участников. Одним из них является номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» при поддержке Российского общества «Знание». Совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности ежегодно предусматривается номинация «Интеллектуальная собственность моей страны».

Еще одним традиционным тематическим направлением конкурса является номинация «Мое здоровье» при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации и Уральского государственного медицинского университета.

Традиционно в конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Однако уже второй год в рамках проекта реализуется специальная творческая номинация для детей до 13 лет, которая в нынешнем сезоне получила название «Детские народные сказки». Еще одна номинация конкурса, «Моя педагогическая инициатива», реализуемая при поддержке Российской академии образования и госкорпорации «Роскосмос», не имеет возрастных ограничений.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте проекта. Конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».