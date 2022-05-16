Псковская область вошла в топ-10 по числу финалистов конкурса «Моя страна – моя Россия»

Более 580 участников всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия» - одного из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» - успешно прошли заочную экспертную оценку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Псковская область вошла в десятку лидеров по числу финалистов в этом году - 15 жителей региона стали участниками очного этапа конкурса.
Им предстоит очная защита своих проектных инициатив. Участниками очного этапа от области стали три конкурсанта второй возрастной категории (от 18 до 35 лет) и четыре финалиста первой возрастной категории до 17 лет. Сразу восемь юных жителей области признали лучшими в специальной номинации для детей до 13 лет «Детские народные сказки».
Проекты жителей региона представили в номинациях:
Полный список финалистов представлен на сайте проекта. В рамках мероприятия организаторы, эксперты и партнеры 19-го всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» подвели итоги заочной экспертизы заявок и дали старт финальному этапу проекта.
Четвертый год конкурс проводится в качестве проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В этом году, объявленном президентом РФ Годом культурного наследия народов России, данная тематика стала основной для конкурса и нашла отражение в целом ряде профильных номинаций проекта. В их числе:
Всего свои проекты участники сезона текущего года могли представить в 17 тематических номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских регионов. Треть номинаций нынешнего сезона были представлены в конкурсе впервые. Например, номинация «Моя страна. Моя добрая Россия», направленная на поддержку проектов в сфере инклюзии, а также «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», реализуемая при поддержке ОАО «Российские железные дороги» и направленная на формирование инициатив по развитию железнодорожного транспорта.
Помимо новых номинаций, в конкурсе сохранились и традиционные направления, ежегодно пользующиеся особой популярностью среди участников. Одним из них является номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» при поддержке Российского общества «Знание». Совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности ежегодно предусматривается номинация «Интеллектуальная собственность моей страны».
Еще одним традиционным тематическим направлением конкурса является номинация «Мое здоровье» при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации и Уральского государственного медицинского университета.
Традиционно в конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Однако уже второй год в рамках проекта реализуется специальная творческая номинация для детей до 13 лет, которая в нынешнем сезоне получила название «Детские народные сказки». Еще одна номинация конкурса, «Моя педагогическая инициатива», реализуемая при поддержке Российской академии образования и госкорпорации «Роскосмос», не имеет возрастных ограничений.
Подробная информация о конкурсе доступна на сайте проекта. Конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».