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Общество

Судебные приставы приглашают псковичей на консультацию по алиментам

16.05.2022 11:12|ПсковКомментариев: 1

Руководство регионального управления федеральной службы судебных приставов проведет прием граждан по вопросам выплаты алиментов. Встреча с гражданами состоится 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления ФССП по Псковской области

Прием граждан и представителей организаций организует заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева. Он проводится в рамках акции «Судебные приставы - детям». Встреча пройдет 19 мая с 12.00 до 15.00 по адресу: город Псков, улица Текстильная, 3.

Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8(8112)699090; 8(8112)699091. Также записаться можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области: 8(8112)699-082.

Вход в здание ведомства осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина, напомнили в пресс-службе.

Теги: #УФССП России по Псковской области #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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