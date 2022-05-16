Общество

Фестиваль «Шаг вперед» собрал в Пскове более 600 танцоров

Творческий танцевальный фестиваль «Шаг вперед» прошел в Пскове 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили его организаторы – студия танцев «Space Dance Company».

Фото здесь и далее: «Dance festival «Шаг вперед» / «ВКонтакте»

В жюри были приглашенные гости участники шоу «Танцы» телеканала ТНТ: Антон Лушичев (Санкт-Петербург), Евгения Секерина (Санкт-Петербург), Герман Ромазанов (Москва). Также танцоры провели мастер-классы для участников фестиваля.

«Фестиваль носит такое название, потому что это в прямом смысле шаг вперед. Каждое выступление, каждая победа и каждый проигрыш делает участников опытнее», – отметили организаторы.

Участниками соревнований стали 134 команды из Псковской области, Великого Новгорода и Санкт Петербурга. Всего на фестивале выступили 650 танцоров.

Общий призовой фонд составил 25 000 рублей.