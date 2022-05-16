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Общество

Суд обязал подготовить к грозам школу в Плюсском районе

16.05.2022 12:50|ПсковКомментариев: 0

Стругокрасненский районный суд рассмотрел гражданское дело о возложении обязанности установить устройства молниезащиты в Лядской средней школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура Плюсского района провела проверку и установила, что в образовательном учреждении нарушены требования законодательства, регулирующего пожарную безопасность. «Два здания МБОУ "Лядская средняя общеобразовательная школа", расположенные в селе Ляды и деревне Должицы Плюсского района, в настоящее время не имеют устройства молниезащиты, его устройство не представляется возможным ввиду отсутствия финансирования на указанные цели на 2022 год», – говорится в сообщении.

Суд возложил на образовательную организацию обязанность в течение семи месяцев установить устройства молниезащиты, а на администрацию Плюсского района - обязанность по финансированию из средств местного бюджета.

Теги: #Стругокрасненский район #Плюсский район #защитное сооружение
Источник: Псковская Лента Новостей
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