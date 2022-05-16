«Постскриптум»: Весенний губернаторопад и завершение отопительного сезона. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскрипутм», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 мая. Сегодня об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Ключевые темы выпуска:
Весенний губернаторопад: личности новых назначенцев - о чем они говорят?
Тепло ушло: минувшая неделя стала завершающей в отопительном сезоне 2021\22 годов в большинстве муниципалитетов области. В Пскове отопление начнут отключать сегодня;
В России отметили День Победы, а в Латвии идет борьба за сохранение мемориала воинам-освободителям – акция поддержки рижан прошла и в Пскове.
А также, как всегда, комментарии, оценки и прогнозы от наших обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.
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