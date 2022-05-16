Общество

Многодетные псковичи до 15 декабря могут подать заявку на компенсацию за борьбу с борщевиком

Заявку для возмещения средств на уничтожение борщевика многодетные семьи Псковской области могут подать до 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гражданам, имеющим трех и более детей, возмещается часть средств, которые они направили для уничтожения сорного растения химическим способом. Обработка должна производиться на земельном участке, принадлежащем семье и выделенном для индивидуального жилищного строительства.

Документы, необходимо направить в комитет по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области. Список представлен в Положении о возмещении части затрат на обработку земель. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (8112) 29-95-23 (доб. 129).

Всего для возмещения затрат в областном бюджете предусмотрено два миллиона рублей.