Великолукских пенсионеров и инвалидов обеспечат бесплатным горячим питанием

Великолукским пенсионерам и инвалидам обеспечат еженедельное бесплатное горячее питание. Об этом сообщает портал luki.ru.
Цель проекта — помочь малоимущим, одиноко проживающим гражданам в их трудной жизненной ситуации. Питание организуется для двух групп по понедельникам и четвергам, а также по вторникам и пятницам. Кроме того, социальные работники будут доставлять горячее питание на дом.
Обед предусмотрен договором с благотворительным фондом «Старость в радость». В него входит салат, первое и второе блюда, напиток. Также для граждан организуют и досуговую деятельность.
Реализация программы питания граждан пожилого возраста и инвалидов будет осуществляться до конца года. Еще ведется прием заявок от социальных работников и жителей города, нуждающихся в обеспечении горячим питанием. Для этого необходимо обратится в Центр социального обслуживания.