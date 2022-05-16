Общество

Великолукских пенсионеров и инвалидов обеспечат бесплатным горячим питанием

Великолукским пенсионерам и инвалидам обеспечат еженедельное бесплатное горячее питание. Об этом сообщает портал luki.ru.

Цель проекта — помочь малоимущим, одиноко проживающим гражданам в их трудной жизненной ситуации. Питание организуется для двух групп по понедельникам и четвергам, а также по вторникам и пятницам. Кроме того, социальные работники будут доставлять горячее питание на дом.

«Всем выдаются именные талоны, на которых написано время следующего посещения столовой. Они выдаются сразу на месяц. Если человек не сможет прийти, мы доставим этот обед ему на дом», — отметила директор Центра социального обслуживания города Великие Луки Лидия Устинова.

Обед предусмотрен договором с благотворительным фондом «Старость в радость». В него входит салат, первое и второе блюда, напиток. Также для граждан организуют и досуговую деятельность.

Реализация программы питания граждан пожилого возраста и инвалидов будет осуществляться до конца года. Еще ведется прием заявок от социальных работников и жителей города, нуждающихся в обеспечении горячим питанием. Для этого необходимо обратится в Центр социального обслуживания.