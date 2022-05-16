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Общество

Регистрация участников акции «На работу на велосипеде» стартовала в Пскове

17.05.2022 08:16|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодежный центр приглашает псковичей-велолюбителей присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет уже на этой неделе, 20 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в настоящее время идет регистрация участников.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В Пскове такая акция проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учебы на велосипеде или самокате.

Для того, чтобы поощрить велолюбителей, по городу будут работать «энергетические точки», где участники смогут получить бонусы от партнеров акции. Ознакомиться со всеми точками и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Кроме того, на «энергетических точках» участники получат призы от организаторов – наклейку, номерок на велосипед, значок и энергетический батончик.

Источник: Псковская Лента Новостей
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