Министерства по делам молодежи решили создать во всех регионах России

Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.
«Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград, и Хабаровский край, и Чечня, и Карачаево-Черкесия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме», - цитирует Разуваеву РИА Новости.
«Мы, конечно, взяли себе амбициозную цель — создать министерства по делам молодежи во всех регионах за три года. Это зависит от огромного количества факторов, но то, что мы видим сегодня, а также внимание глав регионов и руководителей образовательных организаций, дает нам шанс оптимистично смотреть в будущее», - добавила она.
Глава Росмолодежи отметила, что сегодня отдельные ведомства по делам молодежи существуют более чем в трети российских регионов, то есть примерно в 30. «И как раз остается еще два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов», - уточнила глава Росмолодежи.
«Нам очень важно, чтобы молодежная политика воспринималась не по остаточному принципу. Мы в целом повышаем статус молодежной политики. И мне кажется, что нам за год многое удалось, и мы видим большую поддержку глав регионов», - заключила Разуваева.