Общество

В Пскове начинаются мероприятия в рамках празднования Дня города

Мероприятия в рамках празднования Дня города начинаются в Пскове 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Программа сегодняшнего дня:

10.00 - 13.00

Торжественные митинги. Автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории города Пскова (сбор участников у памятного знака «Первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году» на площади Ленина).

16.00 - 17.00

Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской Славы и цветов к памятной стеле «Город воинской славы» (площадь Победы, стела «Город воинской славы»).

16.00 - 22.00

Военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова». Работа интерактивных площадок, кинопросмотры (стадион «Электрон»).

19.00 - 21.00

Гала-концерт участников проекта «Битва талантов» (Зеленый театр).

23.00 - 00.00

Фестиваль «Цвет белой стены» (во дворе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина).

Ранее сообщалось, что в сам День города псковичей ждут также спортивный фестиваль «Псковская уха» и концерт группы Турецкого.

Напомним, 23 июля Псков отмечает 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.