Общество

Более ста квалифицированных специалистов приедут в Псковскую область

113 квалифицированных кадров из других регионов планируют привлечь по программе повышения мобильности трудовых ресурсов в Псковскую область в следующем году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Весной правительство РФ включило Псковскую область в перечень субъектов приоритетного привлечения трудовых ресурсов.

Восьми предприятиям области будет предоставляться субсидия в 225 тысяч рублей на каждого привлеченного работника. Средства должны быть направлены на оплату переезда и аренду жилья. На эти цели в 2023 году регион получит 25,2 миллиона рублей.

«Также мы вошли в число 25 регионов-участников еще одной перспективной программы, разрабатываемой Минтрудом. Она рассчитана на молодых людей и девушек до 35 лет, которые готовы сменить место жительства ради карьерных перспектив. В скором будущем они смогут получать финансовую помощь в размере 116 тысяч рублей на переезд и оплату аренды жилья на первое время», – добавил губернатор.